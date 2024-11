Jako komentarz pasuje puenta tego dowcipu:



Kłóci się Rosjanin, Norweg i Polak, gdzie są sroższe zimy. Ruski mówi:

- U nas to była taka zima, że jak splunąłeś, to na ziemię spadała bryłka lodu.

Na to Norweg:

- A u nas była taka zima, ze Golfsztrom zamarzł. Pokaż całość