Tak właśnie działa biurokracja.



Na polowaniach zdarza się ileś tam wypadków, wypadki zdarzają się z powodu nie zachowania środków ostrożności, nie przestrzegania procedur, emocj, rywalizacji czasem zakropionych alkoholem itp.

No ale oczywiście ten co strzela zawsze mówi "dochowałem wszystkich procedur, byłem pewien że to dzik".



Wiadomo że tak się tłumaczy ten co strzela, bo to najwygodniejsza i najlepsza linia obrony. Pokaż całość