Początek lat 90, my dzieci, czyli ja brat i siostra, byliśmy u rodziny na wsi 500 km od domu. No jak wracaliśmy to wielkie pożegnanie, kupa rodziny, no i pojechaliśmy. Po jakiś 10 km ojciec mówi a gdzie Ola (siostra), wszyscy o niej jakoś zapomnieliśmy. Ale cała rodzina miała bekę jak po nią wróciliśmy, po cichu liczyli że wrócimy się po 100-200 km...