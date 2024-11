Jeśli ktoś serio myśli, że to będzie czymkolwiek więcej niż martwym prawem, to przypominam, że w kilku krajach z najwyższą oglądalnością PornHuba obowiązuje ogólnokrajowy zakaz i blokady dostępu do treści pornograficznych. ( ͡ ° ͜ ʖ ͡ ° )