ahh rzeka Nida, ona jeszcze wiele skarbów może skrywać, to co zrobili z Panterą z Morawicy i to czego nie zrobił konserwator zabytków z Kielc i to co zrobili "Ci co mieli ją uratować" to woła o pomste do nieba. Przytulili ładną sumkę i sprzedali do USA.



Kolejny czołg z nad Nidy: Elefant (wcześniej nazywany Ferdinand) z Borszowic w 2003 - rozebrali szabrownicy i pseudoodkrywcy za kilka flaszek 0,5 gorzkiej żołądkowej. Miałem Pokaż całość