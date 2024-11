Skupiamy się nad tym jaka padaka w urzędzie.

Ale zobaczcie jaką uczciwa ta opiekunka, że oddała tą kasę. Mogła tego nie robić, starszej pani i tak by to nie zaszkodziło - miasto by nie mogło jej większej krzywdy zrobić, procesy by trwały latami.



Szacun dla obdarowanej.