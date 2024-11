No jak prawo jest przeciwko takim ludziom to czego oczekiwać? Zarówno dla właściciela terenu jak i poszukiwaczy, zgłoszenie takiego faktu to problemy. Szczególnie jak robiono to z ciekawości, dla zabawy czy na (nie)własnym terenie. Powinno cieszyć, że anonimowo taki skarb został przekazany, ktoś się poczuł do tego, że to część historii i warto przeprowadzić jakieś badania i poszukiwania w tym miejscu.