Jakby to zrobił żołnierzowi izraelskiemu, to Mossad by go dojechał na końcu świata i jego głowę z interesem w paszczy odesłał by do domu. No ale cóż, u nas jest państwo z tektury, a sam żołnierz który zginął w obronie granicy jeszcze do tego został obrzucony obelgami przez niektóre środowiska. Dlatego niech się te partyjne matoły nie zdziwią jak przyjdzie co do czego, że nikt tego kraju nie będzie chciał bronić.