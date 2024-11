Statek NIE ZOSTAŁ puszczony wolno. Cały czas pilnują go duńskie statki. Duńczycy respektują prawo międzynarodowe i najpierw zwrócili się z wnioskiem do strony Chińskiej o zgodę na przeszukanie statku. Jeżeli Chińczycy będą uparci i nie dadzą zgody a statek zostanie wypuszczony to będzie faktycznie skandal, ale jeśli pozwolą na przeszukanie to wilk będzie syty i owca cała.