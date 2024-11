Ładnie dali się podpuścić anglosasom i to na sam koniec (czekamy na zaprzysiężenie Trumpa), oj będzie zaraz płacz jak pójdzie odwet. No ale w sumie dzieciaki zeleńskiego tam nie walczą, więc jemu to powiewa. Ten człowiek po wojnie będzie skończony o ile wcześniej wojskowi nie zrobią puczu. Pogadajcie ze zwykłymi Ukraińcami to się przekonacie jakie mają zdanie o komiku.