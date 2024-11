Git git, tylko mam pytanie do OPa @ KupujacKarmeDlaKotaNieMajacKota : Teraz trzeba wykupić prenumeratę wyborczej? Co nie?Nie łaska wrzucić w powiązanych to co jest za Pay Wallem?Pomimo tego, że to zajebista wiadomość to zakopuję za brak treści (no chyba, że jedno zdanie wszystkim wystarcza to spoko).Jak pojawi się treść art. to chętnie wykopię.