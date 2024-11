W sierpniu zamówiliśmy 96 śmigłowców AH-64. Na papierze jesteśmy potęgą bo żaden kraj w Europie nie posiada takiej floty śmigłowców szturmowych Apache chociaż do dnia dzisiejszego żadna z tych maszyn nie wylądowała na polskiej ziemi. Dostarczono nam kilka sztuk starszego typu do szkolenia załóg. I tak to wygląda ( ͡ ~ ͜ ʖ ͡ ° )