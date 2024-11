To jest taki gamechanger, że się w bani nie mieści.

Można zrobić to tradycyjną metodą, zatrudnić aktorów, zrobić stylizację, nabrać statystów i nagrać każdą scenę. Dużo kasy i dużo czasu, duzo sprzętu i z setka pracowników vs programik, jebs jebs jebs i wychodzi jakość taka, że nie ma się do czego przyczepić i to bez wychodzenia z domu!