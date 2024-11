poczytajcie sobie o tym Frank Bold - wyjątkowo "ciekawa" organizacja. Spotkałem się z nimi gdy zaskarżyli działanie WSA który unieważnił uchwałę o czystym transporcie w Krakowie.



Jakbyście się zastanawiali, kto taką grupę prawników walczących z prawami człowieka finansuje, to na własnej stronie chwalą się że jest to... george soros i open society foundation ¯\(ツ)/¯ to miedzy innymi oni z greenpeace chcieli uwalić koncesję dla Turowa w 2022 - wszystko jest w internecie.