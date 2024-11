oho straszne XD a ile takie 500 plus kosztowalo? I czemu program nie został zawieszony skoro dzietność się nie zwiększyła ergo program nie działa? Polityka to pod tym względem branża jak każda, wszyscy chcą zrobić sobie dobrze i w------e mają w podnóżków. Co tym dziwniejsze że taki debil jak ja się tego domyśla a ludzie dalej dzielą się na lewo i prawo