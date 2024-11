Pokaż całość

1. Memorandum budapesztańskie stanowilo o obronie terytorium Ukrainy, a nie o atakowaniu Rosji2. Amerykanie eskaluja, bo czas im sie konczy, a chca by ta wojna trwala, bo to dla nich czysty zysk, wiec chca jak najbardziej utrudnic zawarcie pokoju, o ktorym mowil Trump, wiec zaczeli ja w przyspieszonym tempie eskalowac.3. Wyeskaluja to do poziomu nuklearnego, a pozniej sie odetna od wszystkiego, a zachod Europy tez sie wypnie