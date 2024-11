Ale dlaczego - DLACZEGO!!! - polskie urzędy sądopodobne nie stosują w takich przypadkach kar bezwzględnego więzienia? Podstawę prawną już mają: artykuł 244 kodeksu karnego (niestosowanie się do orzeczonych środków karnych)Kara: od 3 miesięcy do 5 lat więzienia. Tymczasem co chwilę słychać że taki drogowy bandyta zostaje po prostu... wypuszczony, dowalają mu tylko kolejny zakaz, niektórzy mogą je kolekcjonować jak naklejki z Biedronki. Co to ma być? Korupcja, znajomości, układziki?