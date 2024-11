Cieszę się z BLIKa ale ma on wadę w stosunku do kart. Nie ma chargebacka i jeśli ktoś Cię oszukał to duda.

Przy kartach masz tą pewność, że jeśli trafisz na gruby wał (np. sprzedawca nie wysłał towaru) to przez bank składasz reklamację i dostaniesz zwrot kasy. Przy BLIKu nie ma tego mechanizmu (działa jak przelew - ścigaj sobie sam tego co otrzymał płatność) - tak mi przynajmniej przy wprowadzaniu BLIKa Pokaż całość