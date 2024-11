No ale coś tam zmodyfikowali w tych "pojazdach" przed tym startem i pewnie będą to teraz mogli poprawić. NA SZCZĘSCIE to nie NASA i nie zrobią paro-letniej przerwy i nie będą robili dochodzenia przez X-lat co poszło "nie tak". Za parę miesięcy pewnie kolejny start a nawet jak ten kolejny się nie powiedzie to będzie zaraz kolejny i tak do skutku. W końcu SpaceX dojdzie do rutyny w "łapaniu" busterów jak obecnie Pokaż całość