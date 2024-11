Jakie Państwo taki książę, szkoda, ze ludzie w Polsce jako wzór i przykład do naśladowania biora sobie państwa, które maja dobrobyt finansowy, tak jakby to ze Norwegia miala by byc lepsza we wszystkim od Polski bo posiada złoża i geotermie co czyni ich bogatym, albo niemcy, które na krzywdzie i wsparciu USA dorobili sie pozycji lidera.



W moim mniemaniu z Państw, ktore odwiedziłem Polska jest liderem na świecie w kulturze, którą nam Pokaż całość