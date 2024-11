Te 240 tysięcy to ktoś chyba coś przekręcił. Nie można mu odmówić olbrzymiej wiedzy i zaangażowania. Niemniej jednak implanty słuchowe to jest zajebisty biznes co nie jest żadną tajemnicą. U nasz wszczepienie implantu to jest kwota na poziomie 150-200 tysięcy złotych z budżetu NFZ. Dla porównania w USA bez ubezpieczenia koszt takiej operacji waha się w granicach od 30-50 tysięcy dolarów.