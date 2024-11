Do tuska idealnie pasuje słowo "oszukał", to tak jak do wykopu pasuje określenie "portal ze śmiesznymi obrazkami", a wy go wybraliście i on będzie rządził z 2 kadencje. Ludzie ludziom zgotowali ten los. ( ⌐ ͡ ■ ͜ ʖ ͡ ■ )