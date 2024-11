Dlatego w czasie wojny mężczyzna, zwłaszcza taki z klasy niższej i średniej ma dwóch wrogów: 1) agresora, który napadł na kraj oraz 2) struktury państwa, które zmuszają mężczyzn do poświęcenia własnego życia na rzecz tych, którzy walczyć nie będą.



Jak zostaniecie zmobilizowani to pamiętajcie, co będzie wtedy robił Hołownia, gdzie będzie siedział Kulczyk i Brzoska no i na jakiej plaży będą wtedy opalać się wasze koleżanki i rówieśniczki.