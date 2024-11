Na tym przykładzie widać różnice cywilizacyjne pomiędzy światem chrześcijańskim a islamem. W Afganistanie za profanację meczetu od razu by go ukamienowali, nieważne czy chory psychicznie, nieważne czy naprawdę to zrobił, wystarczy oskarżenie. W Europie na spokojnie, bez przemocy oferują pomoc psychiatryczną.