Hmm jeszcze nie zauważyłeś, że to nie jest coś co można nazwać konwencjonalnym konfliktem ? To nie jest coś w stylu wojny w Iraku, w którym na masową skalę niszczono infrastrukturę jakiegoś kraju ? Ja tu widzę, że jedni puszczą parę rakiet, drudzy puszczą parę i tak w kółko i g---o z tego wynika. Ta wojna możne trwać i 50 lat.