Moja babcia wraz ze swoja mamą i ciocia tam trafiły już w 1939 roku. Babcia wówczas miała 8 lat. Przeżyła ledwo co. Raz ja pobili prawie na śmierć a innym razem wysłali do komory gazowej, ale Bałer u którego pracowała wraz z matka wstawił się za nimi i wyciągnięto je z komory tuz przed gazowaniem .Ciotkę zagazowano.

Całe życie myślałem, że Bałer to jakaś funkcja, albo nazwisko, a tym czasem słowo to Pokaż całość