W niedzielę latając po kanałach trafiłem na Sikorskiego. Dostawał pytania o obronność, wojsko, dyplomację. Czyli to co jest w domenie prezydenta. Na wszystkie odpowiadał sensownie. No, było nie było był/jest ministrem od wojska i dyplomacji. I tak się zacząłem zastanawiać co o wojsku, obronności czy dyplomacji wie Hołownia czy Trzaskowski. Chyba niewiele. Wiem że od tego prezydent ma doradców ale taki prezydent będzie później jak duda.