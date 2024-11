Gdyby migracja nie przynosiła zysku dla gospodarki i społeczeństwa, to nie przyjmowalibyśmy do Europy kilku mln migrantów - z czego 95% to mężczyźni - z Azji i Afryki rocznie.



Każdy kto uważa inaczej to szur i płaskoziemca, a statystyki są zakłamane i faszystowskie!