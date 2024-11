A po odmrożeniu ceny wyjebia w kosmos, żeby sobie mogli odbić za okres zamrożony

Z tym, że za "mrożenie" będziemy płacić my a nie elektrownie. A w kosmos to poleci przez to inflacja + przewiduję nowe podatki/składki/daniny.Z pustego nalać się nie da - albo ukradniesz w podatkach, albo w inflacji (chociaż w sumie to też jest podatek).