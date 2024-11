Co to ma być?! Kiedy w końcu rządzący zmienią prawo i za atak z nożem będzie kara minimum 25 lat więzienia?



Jeszcze do tego obcokrajowiec będący gościem w Polsce lata po Polsce z nożem, a my nie zaostrzamy prawa karnego i nie wprowadzamy deportacji z dożywotnim zakazem wjazdu do Polski i UE?!?!