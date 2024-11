Europejscy politycy to:

1. banda idiotow, ktorzy nie znaja podstaw ekonomii, oraz zasad dzialania rynku

2. banda pozytecznych idiotow, ktora mysli ze robi cos dobrego, gdy tak na prawde doprowadza do celowego zniszczenia Europy

3. banda przekupnych idiotow, ktorzy doskonale wiedza co robia, ale biora za to ciezkie pieniadze w juanach czy rublach

4. wszystko powyzsze jednoczesnie, gdzie wspolny mianownik to slowo "idiota".