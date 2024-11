Co tu się dziwić PZPN to banda pijaków i kolesiorstwa. Probierz trener z przypadku który też lubi dać w palnik to się dogadał z Kulesza. Zamiast dać Papszuna który zrobił mistrza Polski to zatrudnia się typa bez jakich kolwiek sukcesów chyba że sukcesem można nazwać dobranie garnituru na pomeczowy melanż. Sprawy organizacyjne na poziomie gorszym niż w okręgówce - brak zgłoszenia Świderskiego na mecz z Portugalią , Bułka grający w dwóch różnych Pokaż całość