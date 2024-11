Mieszkam w Japonii i potwierdzam. Starsi ludzie tutaj traktują się jakby nie byli starsi. Normalnie pracują np nawet na budowie to zajmują się lekkimi pracami jak zabezpieczaniem terenu.



W komunikacji miejskiej młodzi ludzie nie ustępują starszym a starsi się o to nie plują.



Są traktowani jak normalni i wręcz chcą być tak traktowani. Zaś w Polsce to starsi traktują się jakby byli niepelnosprawni.



Mam nagranie jak babcia biega sobie wieczorem w ramach Pokaż całość