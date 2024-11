P---------e, kto był w miarę dorosły 20lat temu to wie jak było ciężko.

Co z tego, że za minimalną czy średnią mogłeś kupić trochę więcej „metra mieszkania” jak po opłaceniu rachunków i jedzenia g---o zostawało żeby na to mieszkanie odłożyć.

Z resztą wtedy etat za średnią krajową przy 20% bezrobociu to było coś, a jak ktoś dostał zwykłą robotę w budżetówce to się czuł jakby pana boga za nogi złapał. Ktoś wyjeżdzał Pokaż całość