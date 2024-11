Sami Polacy g---o wiedzą o Wołyniu. Na fejsbuku setki razy pytałem patriotyczną hołotę i 95% przypadków ich patriotyzmu sprowadza się do słów WOŁYŃ PAMIĘTAMY i niektórzy nawet potrafią dodać do tego rok bo wrył im się w pamięć. Poza tym to faktów nic a nic co gdzie kiedy i jak, a teraz ta sama hołota się zapowietrza na niemców, że nie wiedzą....



