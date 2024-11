Płacenie podatku to nie jest patriotyzm, bo państwo to nie ojczyzna. Państwo okupuje ojczyznę i doi naród. Wszystkie państwa, które nakładają podatki transakcyjne (dochodowe, VAT, kapitałowe) to farmy do dojenia.



Jak wynajmuję firmę do ochrony to cena jest z góry ustalona, bo od razu jest ustalone ile ludzi, jaka praca, ile sprzętu. Państwo też doskonale wie, ile ludzi zatrudnia, jaką pracę będą wykonywać i ile sprzętu/materiału pójdzie. A jednak rachunek wychodzi w Pokaż całość