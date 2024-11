Stawki w filmie są inne niż w tytule (4:14 min). W 1995 stawka wyn. 500 zł, najwyższa stawka to 1800 zł (data niepodana, więc zakładam, że to był 2001 rok, który był ostatnim rokiem wg Wikipedii przed ujawnieniem afery)

W 1995 roku średnia krajowa wyn. 702,62 brutto (~550 zł netto)

W 2001 roku średnia krajowa wyn. 2061,85 brutto (~1620 zł netto)



Gdyby to przyrównać do obecnej średniej krajowej to byłby to odpowiednik: Pokaż całość