Jakoś nigdy mi nie pasowało że byle ciężarówką, szczególnie na kat C + E może iść pierwszy lepszy świeżak co wcześniej co najwyżej jeździł rowerem, bez wymaganego stażu prawa jazdy, nawet choćby zwykłego B. Ten rok karencji by się jednak przydał, nawet jak u części by dokument przysłowiowo przeleżał w szufladzie (co by było rzadkie)