tylko że to nie ma sensu bo jak polecisz że ktoś cie nazwał idiotą to ty sam musisz potem udowodnić że to nie jest prawda

Pokaż całość

Nie musisz, bo jest to traktowane jako lekkaobraza a nie argument merytoryczny i raczej sądy dopuszczajá taką krytykę. Podobne jest że słowem złodziej ale użytym ogólnie. Jak powiesz konkretnie, że ktoś coś ukradł, lub jest złodziejem, bo zrobił to i to, to będzie to