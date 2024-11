Teraz się zacznie.

PiS pobiegnie do sądu, który udaje że jest sądem. Może pani magister, odkrycie towarzyskie Kaczyńskiego, też coś dorzuci. I krzyki o zamachu na demokrację.

Bynajmniej kiedyś to było praworządnie na 100%. Pegasusem szpiegować szefa sztabu wyborczego z przeciwnej partii. Komu to przeszkadzało? Synek...