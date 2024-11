Od nowego roku najniższa krajowa wywala się o chyba prawie 500zł brutto w górę, więc z automatu wszystko wywali w górę.

To są skutki dobrobytu który zostawił PIS, wybudowali 2 elektrownie atomowe,metro w Radomiu, stacje kosmiczną CPK i fabryki Polskich aut MIZERIE. Ursus dostał granta na ciągniki wódu-rowe, Zenek wygrał Eurowizję i to wszystko w dwie kadencje rządzenia w tym prezydencka. Co do prezydenta to ten już przewidział że będziemy za chwile Pokaż całość