W obecnych czasach, kiedy typowy lewak wywodzący się z największej lewicowej partii w UE (SPD) gada o czym-kufa-kolwiek, to automatycznie należy odwrócić sens tej wypowiedzi i wtedy uzyskamy prawdziwy przekaz ( ͡ º ͜ ʖ ͡ º ). W każdym lewako-stanie tak to działa.



Krótko mówiąc:

Jeśli kolo mówi, że "cyfrowe euro zapewni najwyższy poziom prywatności", to trzeba to przetłumaczyć na coś ala "cyfrowe euro unicestwi prywatność".