Może nie będzie to nic odkrywczego ale władza totalna odkleja zupełnie człowieka. Nie jestem sobie w stanie zrozumieć co kieruje takim człowiekiem. Zabić jak najwięcej ludzi za swojego życia? Jeśli ja bym był przywódcą to chciałbym się raczej pozytywnie zapisać na kartach historii a nie jako masowy morderca. A co najśmiejszniesz, morderców pamięta się lepiej i dłużej niż tych dobrych, mam takie wrażenie.