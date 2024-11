Ta ustawa nie ma prawa wejścia w życie, rodzice ją zapie..... za cos takiego i to będzie mega skandal. Polska to nie zachodnia zgnilizna. Coś takiego to tylko pedofile mogą wprowadzić i popierać. Trump już zapowiedział wprowadzenie kary śmierci dla p-------w i handlarzy ludźmi i u nas by się to przydało.