Dzięki temu serialowi odkryłem Lauriego i pośrednio na nowo Rowana Atkinsona, bo sięgnąłem po stary serial "Black Adder".

Sam House schematyczny do bólu, ale oglądało się dla tego aktora.

No i kiwało się do Massive Attack w czołówce....ze zdziwieniem potem słyszałem zupełnie inny motyw muzyczny jak to leciało w TV.