Ktoś tu pisał, że nigdy nie słyszał ostrzeżeń aby w to nie grać.

Więc może tym innym co też nie słyszeli napiszę, gdyby was kusiło: nie macie żadnych szans na wygraną bo wszystkie 3 kubki są zawsze PUSTE!!!

Gdy oszust przesuwa kubek od siebie do przodu, "przewija" kulkę, która jest z gąbki, spod kubka do dłoni i tam ją ukrywa. A potem tym samym ruchem, ale w druga stronę (kubek "ciągnie" do Pokaż całość