No ok, PSL to, PSL tamto. Powiedzcie mi dlaczego od jakiegoś czasu na wykopie jest taka zorganizowana nagonka na PSL, a o KO ciszaaaaa jak po śmierci organisty. Że niby co? Że KO nie wciska swoich ludzi gdzie się da? Czy to wszystko działania farm trolli donalda żeby "zatopić" PSL?