Może ktoś się podzieli swoją historią, bo tak na logikę to kobiecie powinno być na rękę oddawać dzieci co jakiś czas pod opiekę ojca, w tym czasie może sobie odpocząć czy choćby iść na randkę z nowym facetem, a tak to jest cały czas uwiązana do dzieci. Przecież i tak nie straci alimentów, jeśli to ona ma opiekę, a ojciec tylko widzenia.