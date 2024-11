To są "mieszkania" zlokalizowane obok uczelni, w pełnia wyposażone razem z garnkami, talerzami i widelcami. To nie jest produkt dla rodzin tylko prywatny "akademik" dla studentów. Skoro wszystko się wynajęło to znaczy że inwestycja trafiona. Sam za czasów studenckich chciałbym mieszkać w takich warunkach.



Edit: obejrzałem to końca i tam mieszkają normalnie pracujący ludzie a nie studenci - to już nie jest normalne ( ͡ ° ͜ ʖ ͡ ° )