Zakaz palenia drewnem to uszczelnianie przepisów. Niestety "polak potrafi" więc jak da się mu jakąkolwiek możliwość ominięcia zakazu palenia śmieciami to on tę możliwość wykorzysta. Przecież to co było w Krakowie jeszcze kilka lat temu to się w pale nie mieści, jak Janusze napalili w swoich piecach to powietrze można było kroić nożem. Nadal nie jest idealnie ale poprawa jest wręcz kolosalna.